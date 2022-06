Premium Het beste van De Telegraaf

Minister Jetten staat voor joker

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Bij het D66-congres afgelopen weekend maakte minister van OCW Robbert Dijkgraaf het grapje dat de VVD-ministers vaker deelnemen aan het wekelijkse sportuurtje van het kabinet, omdat ze anders het tempo niet kunnen bijhouden waarmee het kabinet D66-beleid uitvoert. Onschuldig grapje van een vrije geest, maar hij vergat de oude wijsheid: nooit pochen als je wint. Je moet altijd de ander de aftocht gunnen. Het is onverstandig om eerst je coalitiepartners met boter en suiker in te pakken, en dat vervolgens publiekelijk in te wrijven. Dat heet: adding insult to injury: na toegebrachte schade nog een belediging toevoegen.