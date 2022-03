’GroenLinks tot oppositie veroordeeld’

Bij de kabinetsformatie was hij al volledig uit beeld geraakt en bleek hij opnieuw veroordeeld tot plaatsneming in de oppositiebankjes. Maar nu treedt hij toch nog even naar buiten in een ’wervende’ reclamespot om de plaatselijke GroenLinksers nog even een hart onder de riem steken. Ja, daar komt hij weer: klimaatcrisis aanpakken, méér groen, wonen is een recht, de kwetsbare groepen ondersteunen en vooral: gelijkwaardigheid. Bespaar ons de moeite Jesse, dat riedeltje kennen we al lang. Dat levert allemaal niks op en daarom ben je ook veroordeeld tot de oppositie. Al wéér voor vier jaar uitgeschakeld. Je zou er werkelijk moedeloos van worden.

Jan Muijs, Tilburg