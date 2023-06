’Hersteleis natuur niet haalbaar’

In 1953 woonden er 10,2 miljoen mensen in Nederland , nu 18 miljoen. Voor de 8 miljoen extra inwoners moesten ook huizen worden gebouwd. In 1952 reden er ongeveer 200.000 auto’s, nu 8.700.000 , ongeveer 43x zoveel. Hiervoor is ook het wegennet enorm uitgebreid. De omvang van de economie is ongeveer 18x gegroeid sinds 1952 waarmee natuurlijk ook de benodigde grond en industriële uitstoot navenant steeg. Het lijkt mijns inziens dan ook ondenkbaar deze hersteleis te realiseren. We moeten wel alles in het werk stellen de huidige natuur goed te beheren.

E.G.Pot