Zwichten voor nucleaire chantage Poetin absoluut geen optie

Een week na de illegale annexatie door Rusland van vier regio’s in Oekraïne, lijkt Poetins oorlog tot mislukken gedoemd. Nadat het eerder niet gelukt was om Kiev snel in te nemen, brokkelt het Russische front steeds verder af.