De beste openingszin ooit? Drie woorden, wat mij betreft

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Bij mij moet je eigenlijk niet wezen als het om mooie zinnen gaat. Ik ben maar een stukkiesschrijver, en hoewel een concullega van een andere krant, binnenkort een ochtendblad, enkele jaren terug niet eens in geschater uitbarstte toen een interviewster van Kunststof hem vroeg of hij literatuur maakte (ik was er op de A9 ter hoogte van het Rottepolderplein via de autoradio getuige van), voel ik mij geroepen te benadrukken dat columnpjes breien andere koek is dan het schrijven van boeken van het kaliber ‘Cannery Row’ van John Steinbeck of alle korte verhalen van James Salter.