Brief 3 ’Democratie nek omgedraaid’

Als ze nu eens alle Nederlanders uitnodigt dan wordt het haar wel duidelijk dat er een meerderheid is voor een meer rechtse koers. Dat de democratie de nek wordt omgedraaid is wel duidelijk. De VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, spil in het geheel, heeft de macht dit tegen te houden maar staat toe dat we afglijden naar een links georiënteerde formatie.

André Leijten, Marknesse

