Onderzoek naar aanpak coronacrisis terecht

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer over een motie van Lodewijk Asscher en Lilian Marijnissen die vroeg om een snel en onafhankelijk onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis. Die motie was door minister Hugo de Jonge met klem ontraden, met het argument dat je tijdens het blussen de brandweer niet voor de voeten moet lopen. Dat was tot aan de stemming dinsdag ook de opvatting van de coalitiepartijen.