Tegenstrijdige standpunten en visies botsen hevig. Onbetwist is dat er nog voor miljarden euro’s aan aardgas in de ondergrond ligt opgeslagen. Gaan we het exploiteren of laten we het ongebruikt? Dat laatste zou mijns inziens eeuwig zonde zijn. Hoezeer de meningen hierover verdeeld zijn blijkt ondermeer uit tal van krantenkoppen: “Is extra winning mogelijk?”, “Groningen kan best open”, “Meer gas uit Groningen geen oplossing”,”Groninger gas optimaal benutten”, “Meer gas winnen niet veilig” en “Meer gas winnen kan echt”. Wel, dat laatste is volgens een oud-medewerker van Shell mogelijk en veilig. Gewoon (zee)water in de leeg gehaalde gesteentes pompen. Kost wat maar is wel bevingvrij en financieel zeer interessant gelet op o.m. de hoge energieprijzen. Eeuwig zonde dus om daarvan geen gebruik te maken. De Groninger Bodem Beweging denkt daar echter anders over: niet winnen want onveilig. Maar wat zou je veel met dat geld kunnen doen. Denk aan herstel van de bevingschade, de staatskas en de portemonnee van de burger. Tegen de politiek en het bedrijfsleven zou ik zeggen: geef gas, veel gas.

J. Wierenga,

Haren