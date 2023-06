Brief 1 ’Vaklui uit buitenland halen te makkelijke redenatie’

Makkelijke redenatie van Jacco Vonhof om vaklui maar weer van ver te halen. We weten inmiddels dat de gehele sociale problematiek van deze vakkrachten over de schutting van de overheid gegooid wordt.

Ik noem de teler in het Westland die tevreden ziet hoe buitenlandse werknemers zijn tomaten plukken, terwijl alle sociale zorgen rondom deze mensen van wonen, gezondheidszorg en onderwijs, etc. op het bordje van de gemeente Den Haag terechtkomt.

Waarom redeneren we niet omgekeerd en laten we de teler die z’n product niet geoogst krijgt maar zijn productie minderen of daarmee stoppen of anders zijn bedrijf in een land als Frankrijk verder voortzetten, daar is een zee van ruimte en schijnt bovendien nog meer zon.

Peter Kuijpers, Leidschendam

