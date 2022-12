Premium Het beste van De Telegraaf

We mogen ons door alle pracht en praal in Qatar niet laten verblinden

Het is vijf uur in de ochtend en de Uber-taxi glijdt door de straten van Doha richting Hamad International Airport. Het WK voetbal zit erop en in alle vroegte zijn de straten her en der weer gevuld met bouwvakkers op de stoep, wachtend op busjes richting grote bouwplaatsen in de regio.