Jonge messentrekkers, overvallers en relschoppers bij elke gelegenheid. Ze zijn volwassenen genoeg om hun misdaden doordacht te plegen maar het strafrecht blijft hen behandelen als kinderen. Volwassen misdaad is volwassen straf anders is er geen afschrikking meer. Het wordt tijd voor een omslag in het denken van iedereen.

Theo van der Waal