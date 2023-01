Stelling: Einde skiën in zicht

De kans op een riante laag sneeuw in Europese skigebieden wordt steeds kleiner. Door de zachte winter moesten in wintersportgebieden veel skipistes met kunstsneeuw worden gevuld. Volgens het Internationaal Olympisch Comité zal mogelijk dat meer dan de helft van de Europese skigebieden in 2050 verdwenen zijn. Is het einde van skiën in zicht of niet?