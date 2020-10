’Maak regels voor opruimen paardenpoep’

In de zaterdagbijlage Vrij stond een artikel over paardrijden en hoe mooi dit kan zijn. Een rit te paard in het bos, op de heide en/of het strand is een erg mooie belevenis. Ook lezen we in het artikel over paardrijlessen die gegeven worden.

Er zijn duizenden kilometers ruiterpaden en -routes in Nederland uitgezet. Dat is op zich een goede zaak. Maar toch ontbreekt volgens mij een belangrijke gedragsregel voor paardrijders.

Want wat gebeurt er als tijdens het paardrijden de staart van het dier omhoog gaat en er een flinke hoop poep op straat valt? Ik praat in dit geval over de situatie op de openbare weg en fiets- en wandelpaden want hier ziet men ook regelmatig ruiters.

Hier zou ook gewoon de regel moeten gelden net als bij de hondenbezitters: zakje pakken en opruimen. Het zijn tenslotte allebei viervoeters.

Als paardenpoep op de openbare weg blijft liggen, bestaat altijd de kans dat een fietser erin rijdt en ten val komt.

De Koninklijke Hippische Sportfederatie (KNHS) zou een gedragsregel in de reglementen moeten opnemen over het opruimen van paardenpoep door de berijder en zou dit met met haar leden moeten delen.

Pierre Verhees, Meijel