’EU veel te naïef geweest’

Europa moest de CO2-uitstoot verlagen. Hoe? Door simpelweg energie en voedsel niet meer hier te produceren maar te importeren van buiten de EU.

Ook de landelijke overheden zagen hier de oplossing in. De uitstoot daalt daarmee binnen de EU en de doelstellingen zijn gehaald. Dat daarmee de uitstoot op mondiaal niveau stijgt tellen we maar even niet mee. Nu, door toedoen van Poetin, worden we wakker. De graan- en energiehandel explodeert en de EU kan de import van voedsel en energie (bijna) niet meer betalen. Paniek binnen de EU en Timmermans moet veel water bij de wijn doen. De doorsnee Nederlander wist al lang dat afhankelijkheid niet wenselijk is.

Marc Burgers,

Kranenburg