’Lening voor duurzaam huis te duur’

De onderkant van de samenleving financieren vinden we geen probleem. Mensen zonder geld in een groot oud huis financieren wel. Die mensen moeten zich maar in de schulden steken. De investering betaalt zich vanzelf terug. Niet dus. Dit zien we ook bij de studielening. Kinderen van ouders met een middeninkomen bouwen een studieschuld op van tienduizenden euro’s en de rente op die lening wordt door de overheid verhoogd.

Mensen die verduurzaming niet kunnen betalen doen liever niets uit angst dat er straks helemaal niets terugverdiend wordt omdat bijvoorbeeld de salderingsregeling voor zonnepanelen door de overheid wordt afgebouwd. En dan zal je net zien dat de prijzen van energie weer omhoog gaan. Ondertussen profiteert diezelfde overheid wel van allerlei heffingen op energie. Steeds meer mensen wantrouwen de overheid en willen zich niet in de schulden steken voor iets vaags als ’het klimaat redden’. Voor die miezerige subsidie, met voorfinanciering van twee verduurzamingsprojecten trek je mensen zonder geld niet over de grens.

B. van Dam