’Presentatoren praten te vlug op tv’

De vooraankondigingen bij RTL en SBS6 worden soms onverstaanbaar vlug afgeraffeld. Komt dit door te weinig spreektijd? Ook in RTL Boulevard willen de verslaggevers steeds meer vertellen dan in hun spreektijd mogelijk is. Bij Shownieuws is het net zo. Realiseert men zich niet dat er ook luisteraars zijn, dus mensen die zitten te luisteren? Zelfs de vrouwelijke nieuwslezers van RTL4 maken zich hier jammer genoeg schuldig aan. Ben ik de enige die dat vindt?

Benny van Goethem