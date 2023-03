Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Simplisties verbond houdt crisisberaad

Door Marcel Peereboom Voller

Hai hai, Wopke, Sigrid, Carola. Dames en heren ook, welkom bij dit crisisberaad. U bent er allemaal. Fijns! Wij moeten aan de bak en wel hierom: we zien in toenemende mate dat er in dit kleine land ook grote verschillen zijn. Dat moeten wij onder de ogen zien, en daar gaan we over praten. De situatie is nijpend, schrijnend en dus schrijpend.