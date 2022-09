’Niet bijvoeren grazers is dierenmishandeling’

Volgens het College leven deze dieren in het wild en bepalen zij zelf waar ze gaan en staan. Dit is helaas niet waar. In het wild trekken de dieren verder om voedsel te zoeken, maar in de Oostvaardersplassen lopen ze tegen een hek aan en sterven van de honger als er geen voedsel meer is en ze niet bijgevoerd worden. Dit is dierenmishandeling. De uitspraak is definitief. Te triest voor woorden! Ieder jaar komen er dieren bij en is het voedsel schaars. In de zomer staat het vol giftig Jacobskruiskruid en in de winter is er weinig te eten voor de dieren. Het verbod op bijvoeren is weer een typische beslissing van achter het bureau genomen!

A.C. Gaarenstroom