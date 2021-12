’Gas winnen uit zeebodem’

Wij importeren nu gas uit Rusland. We zijn daardoor een Russische speelbal geworden en krijgen voortdurend bedreigingen om onze oren. De overheid moet als de wiedeweerga deze gasvelden laten ontginnen, desnoods met EU-steun. Door de hoge gasprijs is ontginning op zee ook weer profijtelijk. We zijn dan verzekerd van een goede gasvoorziening en lopen niet het risico dat we de komende jaren in de kou zitten.

Wim Knaap, Heerhugowaard