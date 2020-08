’Met harde hand optreden tegen relschoppers’

De nieuwe burgemeester van Den Haag komt eerder terug van vakantie omdat er problemen zijn in zijn stad. Dit is natuurlijk een nobel gebaar om iedereen te laten weten dat hij hiermee bezig is en dat het zijn aandacht heeft. Maar in de Schilderswijk is het altijd hommeles zodat de goede man eigenlijk gewoon niet meer op vakantie kan.

Hij vindt het zelfs te zot voor woorden dat politie en andere hulpverleners bekogeld worden met stenen en met vuurwerk. Inderdaad: het is te zot voor woorden maar schijnbaar nog niet zot genoeg om hiervoor maatregelen te treffen in de zin van hulp van het leger of onze mariniers.

Laat deze jongens zich hierop uitleven en oefenen, ipv ze op ’missie’ te sturen naar een of ander buitenland. Wie herinnert zich ons Nationaal Monument op de Dam nog?

J. van Heeswijk Sr., Waalwijk