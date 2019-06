Een postsysteem zoals nu in vele Europese landen nog steeds stand houdt. Maar kijk naar de roofbouw die er ondertussen gepleegd is op personeel en de geldverslindende uitgaven door kantoren op A-locaties, bonussen, etc. Alles verdwijnt in een bodemloze put. De marktwerking in de postbezorging zou een uitstekend onderwerp zijn voor een parlementaire enquete; de schaduwkant van marktwerking bij publieke taken.

A. Kramer