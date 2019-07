’Plastic verbannen als prioriteit’

In alles wat we nu eten en drinken zijn nanosporen van plastic aangetroffen. De oceanen zitten al vol en op het land wordt het ook niet minder. Dit zal op den duur een veel groter probleem worden dan het opwarmen van de aarde en stijgen van de zeespiegel door de uitstoot van CO2. (waarover niet alle geleerden het eens zijn). In de wereld zou het terugdringen en verbannen van plastic de hoogste prioriteit moeten zijn willen we ons nageslacht niet vergiftigen.

Kees Taal