’Het recht zal zegevieren’

Het aantal doden en verwoestingen in Oekraïne waarvoor hij verantwoordelijk is neemt gestaag toe.

Vroeg of laat zal hij daar verantwoording voor moeten afleggen en wordt de wereld voor hem erg klein. Wat dat betekent weet bijvoorbeeld Bouterse maar al te goed.

Deze misdadiger kan zich niet meer buiten Suriname vertonen of hij wordt opgepakt. Door Oekraïne binnen te vallen is Poetin nu een gewone oorlogsmisdadiger geworden.

Er kan nu feitelijk al materiaal worden verzameld om Poetin te zijner tijd in de verdachtenbank te krijgen. Het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof zetelen beiden in Den Haag.

Menig oorlogsmisdadiger hoorde hier levenslange vevangenisstraffen tegen zich uitspreken. Poetin is de volgende in het rijtje en is van harte welkom. Het recht zal uiteindelijk zegevieren.

Jan Muijs,

Tilburg