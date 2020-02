Helaas ben ik wat slecht ter been en kan slechts 10 minuten lopen. Ik vraag of ik met mijn demontabele scootmobiel mee mag. Later blijkt, dat die niet in de bus mag en ook niet het museum in. Na wikken en wegen mag ik toch het museum bezoeken. Ik geef dit door aan de Museum Bus en dan mag mijn ’scoot' ook mee. We hebben genoten van het museum. Dank aan allen!

René Wennmacher, Schimmert