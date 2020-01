’Amsterdam is bodemloze put’

En dan te bedenken dat Amsterdam het hoogste parkeertarief van Nederland heeft. Daar komt jaarlijks € 321.000.000,- binnen, wat een luxe! Echter deze stad is en blijft een bodemloze put door dit linkse bestuur; de gevolgen zijn rampzalig. Er gaat meer naar de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers dan naar de veiligheid van bruggen en kades. Het is autootje- en huizenbezitters pesten met onredelijke hoge tarieven. Het is niet alleen meer 'het grote geld' dat wordt getroffen, ook mensen met een smalle beurs worden de stad uitgejaagd.

B. Nieuwentijt