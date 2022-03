Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Is onze energievoorziening op orde? ’We leggen ons lot in verkeerde handen’

— „Ineens is er besef dat ons systeem vooral fossiel is”, zegt Cyril Widdershoven.

Door Cyril Widdershoven

Nederland is hopelijk terug met de voeten op de grond door de Russische invasie in Oekraïne en de daaropvolgende dreiging van een acute energiecrisis. Na jaren van volledige focus op de energietransitie, waarbij vooral werd geïnvesteerd in zon- en windenergie, beseft men nu dat ons energiesysteem nog steeds vooral fossiel is. Voor deze situatie werd door veel analisten al gewaarschuwd, maar dit werd steeds verworpen door de politiek en maatschappelijke organisaties.”