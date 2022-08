Uitslag Stelling: ’Zorg barst uit z’n voegen’

Een respondent gelooft niet dat de zorg duurder wordt door de vergrijzing, maar legt de schuld bij de zorgverzekeraars, en somt op: ,,Het mes op de keel zetten van ziekenhuizen, onverantwoord hoge premies vragen en het uitkleden van pakketten.” Iemand anders signaleert dat de zorg uit zijn voegen barst door het grote aantal jongeren dat een beroep doet op de GGZ. ,,Door het voortdurend pamperen, worden zij niet weerbaar gemaakt.”

Omdat het zo niet langer kan, heeft kabinet heeft een ’integraal zorgakkoord’ opgesteld, met alle partijen in de zorg. De wijkverpleging krijgt volgens het akkoord 600 miljoen minder, de huisartsen moeten het doen met 80 miljoen minder. De GGZ en de medisch specialisten kregen er echter geld bij. Bijna niemand vindt dit een goede verdeling. Een respondent sneert: ,,De medisch specialisten zijn al de grootverdieners onder de zorgverleners en die gaat het kabinet meer geld geven omdat zij de grootste waffel hebben. Terwijl de wijkverpleging het werk niet meer aankan omdat ouderen thuis moeten blijven bij te weinig plek in het verpleeghuis.” Een andere respondent hekelt het ‘te grote aantal managementlagen’ in de zorg. .,,Snijd de praters en de managers eruit, en dan houd je vanzelf genoeg over voor de zorg.” Bovendien: ,,Het systeem betaalt de handelingen, wat betekent dat de prikkel voor het verrichten van onnodige handelingen toch nog groot blijft.”

Nagenoeg alle stemmers vinden het erg dat volgens het akkoord de verplichte aanrijdtijd voor ambulances voor iedereen in Nederland langer gaat worden dan de drie kwartier van nu. Een deelnemer is er gelaten onder: ,,Die aanrijdtijd wordt toch allang niet meer gehaald buiten de Randstad.”

Ook vindt slechts een kwart van de deelnemers het een goed idee als patiënten worden onderworpen aan een leefstijlprogramma. Ook programma’s zoals valpreventie voor ouderen en ter bestrijding van obesitas vindt twee derde van de respondenten ‘betutteling’. Artsen moeten het voor 2025 met al hun patiënten het gesprek zijn aangegaan over leefstijl. Dat lijkt een meerderheid van de stemmers niet echt haalbaar. Een stemmer: ,,Dit gaat betekenen dat de zorgverzekeraar zal gaan meekijken met jouw leefstijl. Weg privacy.”

De meeste respondenten zijn ook tegen het verhogen van zorgpremies van mensen die ongezond leven. Een reactie: ,,Je kunt mensen niet straffen voor een gewoonte zoals roken. Dat werd vijftig jaar geleden nog als normaal beschouwd.” Iemand anders zegt juist geen zin te hebben in betalen voor ’zwaarlijvigen en rokers’.

Bijna alle deelnemers vrezen voor een hogere zorgpremie voor het komende jaar. Een stemmer ziet een onvermijdelijkheid: ,,Alles wordt duurder, dus dit ook.” Maar de prijsstijgingen zorgen ook voor minder solidariteit bij sommigen. Zo stelt één van hen: ,,Er zou eens gekeken moeten worden naar mensen die weinig tot geen bijdrage levert aan de almaar stijgende zorgpremies, maar wel volop gebruik maken van ons zorgstelsel.”