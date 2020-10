Ombudsman: Beetje meer of minder

Als je twee huishoudens samenvoegt en er komt een kindje bij, heeft dat gevolgen voor de toeslagen die je krijgt. Zoals huurtoeslag of kindgebonden budget. Rutger en zijn vader nemen alle papieren door. Zijn vader adviseert Rutger even contact op te nemen met de Belastingdienst. Hij heeft namelijk recht op meer toeslag dan hij nu krijgt.

Rutger belt met de BelastingTelefoon. Hij geeft onder andere door dat zijn inkomen naar beneden bijgesteld moet worden. Hij heeft minder verdiend dat jaar. De medewerker van de BelastingTelefoon vertelt hem dat de wijzigingen meteen zijn doorgevoerd. Bij de volgende betaling van de toeslagen worden deze verrekend. Als die betaling komt, is Rutger zeer verbaasd als het bedrag niet klopt.

Hij belt weer met de BelastingTelefoon maar krijgt niemand te pakken. Online lukt het hem ook niet het antwoord te vinden. Rutger ziet wel een veel hoger inkomen staan dan hij heeft doorgegeven. Hij snapt er niks meer van en besluit dan maar contact op te nemen met de Nationale ombudsman.

Medewerker Fatima luistert naar zijn verhaal en de klacht dat hij niemand kan bereiken. Fatima neemt daarna contact op met de Belastingdienst. Ze legt hen uit dat Rutger geen contact kan krijgen om zijn situatie te bespreken. Ze vraagt de Belastingdienst de klacht op te pakken. Een medewerker van de Belastingdienst belt Rutger op. Hij legt hem uit dat het doorgegeven inkomen niet meer automatisch wordt gebruikt om de toeslagen van het huidige jaar te bepalen. Daar is het mis gegaan. De Belastingdienst heeft bij het vaststellen van de toeslagen voor dit jaar gebruik gemaakt van verouderde gegevens. Ze bespreken ook het geschatte inkomen van dit jaar. De Belastingdienst zal alles netjes verwerken, Rutger daarover informeren en een nabetaling doen. Al met al is Rutger blij met de uitleg en de uitkomst van het gesprek.

Fijn dat de Belastingdienst/Toeslagen de klacht van Rutger op deze manier heeft opgepakt en hem duidelijk heeft uitgelegd hoe het kwam dat de wijziging alsnog verkeerd is doorgevoerd. Ook als het contact met de overheid moeizaam of soms zelfs helemaal niet tot stand komt, zijn we blij als we mensen op deze manier weer op weg kunnen helpen.

* Gefingeerde namen

