De Kwestie: ’Totaal vuurwerkverbod: heeft dat zin?’

Is dat een goed idee? Of kan daar beter landelijk beleid op gemaakt worden? In de gemeente Haarlem van burgemeester Jos Wienen geldt er dit jaar een lokaal vuurwerkverbod. Burgemeester Michel Bezuijen van Zoetermeer wil nog wachten met zo’n maatregel.

En wat denkt u? Moet er een landelijk vuurwerkverbod komen of kunnen we dat beter de gemeentes zelf laten bepalen? Laat het weten in de reacties!