’Laat reactie moslimlanden een wake-up call zijn’

Natuurlijk zijn de woorden van Erdogan ten aanzien van de Franse president Macron absoluut onacceptabel. Maar in plaats van steun en begrip voor Macron uit de islamitische hoek is er sprake van een hetze en een boycot van Franse producten in landen als Jordanië, Koeweit en Qatar.

Het toelaten van moslims binnen onze Westerse cultuur is niet zo vrijblijvend als veel mensen ons willen doen geloven. De haat en afkeer van moslims tegen onze manier van leven leidt steeds vaker tot excessen.

Hopelijk zijn de reacties van veel moslimlanden op het volkomen begrijpelijke en goed te beargumenteren standpunt van president Macron een wake-up call voor alle naïevelingen in de Westerse samenleving die nog geloven dat het allemaal wel goed zal komen. Laat de buitenproportionele reactie van Erdogan daarom opnieuw een waarschuwing zijn.

Jan Pronk