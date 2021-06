Brief 2 ’Landen van herkomst paaien met geld’

Ook de directe omwonenden ervaren dagelijks de ellende van mensen die zich welhaast onschendbaar vinden. Het gaat hier voornamelijk om zogenaamde ’veiligelanders’ uit Marokko, Tunesië, Algerije en Libië. De autoriteiten van deze landen weigeren gewoon om ze terug te nemen, want die zijn ze liever voorgoed kwijt dan rijk.

Speciale asielcentra voor de opvang van deze lastpakken schijnen te helpen. Maar die zitten constant vol. Kortom, het is een gebed zonder end. Helpt er dan niets? Je zou het haast gaan denken. Maar al die landen hebben zo hun gevoelige kanten. Het toverwoord? Geld. Véél geld wel te verstaan. Dat is misschien een keerpunt om aan deze onwenselijke situatie een einde te maken. Bakken met geld zullen nodig zijn. Maar dat moet niet het probleem zijn in ons land waar soms miljarden euro's kunnen verdwijnen zonder dat er een haan naar kraait.

Jan Muijs, Tilburg

