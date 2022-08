’Italië verduurzaamt woningen met steun EU’

De subsidie vraagt geen enkele bijdrage van eigenaren; sterker nog ... 110% van de kosten wordt vergoed. Het gaat om gratis zonnepanelen, airco’s, oplaadpalen, installeren van elektrische verwarming etc. De superbonus is in mei 2020 geïntroduceerd uit het coronaherstelfonds van de EU, ruim 800 miljard euro groot. Italië krijgt daar 200 miljard euro van, waarvan 90 miljard als gift en de rest als voordelige lening. De Nederlandse belastingbetaler is aan dit fonds netto miljarden euro’s kwijt en draagt dus mede bij aan het verduurzamen van de woningen in Italië. De subsidies lopen nog door tot en met de zomer van 2023.

In de aanloop naar Prinsjesdag is de vraag gerechtvaardigd of het kabinet Rutte ook zo ruimhartig naar de Nederlandse bevolking is op het gebied van energiecompensatie?

De meeste huishoudens hebben nu al moeite het hoofd boven water te houden en gaan er vanuit dat kabinet Rutte hen in de winter niet letterlijk in de kou laat zitten.

Jan Daems, Diepenveen