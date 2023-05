’Stikstofaanpak uitsmeren over langere periode’

Wat Timmermans en ja ook onze regering met op kop D66 zo resoluut wil is op deze manier niet te doen en zeker niet in zo’n korte tijd. Onze zo broodnodige economie zoals de woningbouw, onze boeren, de vissers, ja noem maar op ligt met deze aanpak binnen de korstte keren plat met alle gevolgen van dien. Smeer de aanpak van de stikstof gelijkmatig en met goed uitgezocht beleid en zeker met het oog op onze economie in het achterhoofd over 30 jaren uit, dan kan alles wat zo hard nodig is gewoon doorgaan. De natuur zal zich dan ook herstellen.

J.Hoeben,

Cranendonck