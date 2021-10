Durf nee te zeggen tegen inclusie-waan

Premium Columns

Twintig jaar na 9/11 wint terreur weer

Vroeg in de ochtend op 11 september 2001 leek mijn wereld volmaakt. Ik wandelde met mijn kind op een Bretons strand, een hummeltje met witblond haar dat nieuwe kleding droeg: rode kaplaarsjes en een gele regenjas. Als kind vond ik die bonte regenkleding die in de staatswinkels in mijn geboorteland n...