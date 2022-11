Premium Het beste van De Telegraaf

Democratische én Republikeinse kiezers barstten voor mijn neus in tranen uit

Door JAN POSTMA Kopieer naar clipboard

WASHINGTON - Ze maken over van alles ruzie, maar over een ding zijn Democraten en Republikeinen het eens: dit zijn de belangrijkste verkiezingen ooit. Je kunt geen kandidaat of kiezer spreken of het komt wel een paar keer voorbij.