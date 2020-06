’Kwaliteit onderwijs bedroevend’

Leerkrachten uit andere landen, die niet of nauwelijks Nederlands spreken en voor de klas staan. Leerlingen die wel slim zijn en de leerkrachten corrigeren. Dit is toch te gek voor woorden?

Onze kleinkinderen kunnen goed leren maar komen zo niet verder. Raken gedemotiveerd. Nu in deze coronatijd. Is het al helemaal ernstig. Leerkrachten die zich niet lekker voelen (kan gebeuren) bellen af en daar zitten ze dan de kinderen. Vroeg uit de veren om te leren maar weer nul op hun rekest.

Ik denk en weet het wel zeker dat het in het oosten veel beter gesteld is met het onderwijs. Onze zoon was de beste van de klas in Deventer. Voor 41 jaar terug verhuisden wij naar Almere. Dat wat hij in de derde klas had gehad kreeg hij in de vijfde klas. Hed iz med hem wel goet gekommen hor.

Jacobine Brummel, Almere