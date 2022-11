’Saai spel van Oranje’

Het gemis van een echte 'spielmacher' maakte er een saaie pot van. Tik-tak, tik-tak en weer geen doelgerichte actie. Het doel is toch om te scoren? Hè hè, eindelijk valt toch de 2-0. In een wedstrijd die eigenlijk met minstens 5-0 gewonnen moet worden. Ook de commentator gaat het terecht saai vinden. Maar hij is zelf wel wat inconsequent in zijn commentaar: 'Timber, Aké, Blind' etc, maar dan ineens wel voluit 'Frenkie de Jong' en 'Memphis' ipv gewoon 'de Jong' en 'Depay'! Vanwaar die inconsequentie? Privileges of een eis van de spelers in kwestie?

Theo Keuchenius, Almere