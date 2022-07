Uitslag stelling: ’Openheid over vrijlating’

De vrijlating veroorzaakte veel ophef. Dat vindt een grote meerderheid van de deelnemers heel begrijpelijk. Een mogelijke verklaring: „Er wordt heel vaak gratie verleend, ook aan grotere criminelen. Maar omdat Masmeijer toevallig een BN’er is, wordt dit breed uitgemeten.” Ook zijn veruit de meeste stemmers vol begrip voor de politiemensen, die fel hebben geprotesteerd tegen de vrijlating van de veroordeelde drugscrimineel. Een respondent: „Zeker voor de politiemensen is het belangrijk dat hier helderheid over komt. Zij zijn altijd met gevaar voor eigen leven bezig nietsontziende drugscriminelen te bestrijden.” Een andere respondent die het werk van de politie roemt: „Voor degenen die dag in dag uit keihard werken om die criminaliteit te bestrijden kan dit enorm demotiverend werken.”

Masmeijer kreeg zijn veroordeling in België, maar mocht zijn straf uitzitten in Nederland. De meeste respondenten vinden dat de ex-quizmaster daar achter de tralies had moeten blijven. „Het Nederlandse strafrecht is veel te slap voor dit soort criminaliteit.” Een reactie: „Een klap in het gezicht van het Belgische rechtssysteem. Dat legt negen jaar op en Masmeijer is nog geen paar maanden in Nederland en wordt al vrijgelaten.”

De gratie kwam voor velen als een verrassing, bijvoorbeeld voor zijn advocaat Geert Jan Knoops. In Op1 heeft de advocaat betoogd dat dit alles volgens de regels is gegaan en dat het enige dat fout is gegaan de verklaring van het OM is. Een stemmer: ,,Iedereen die betrokken was moet geweten hebben van de aanvraag. En diegenen wisten dat dit kritiek zou oogsten. Er moet maar eens goed onderzocht worden wat de beweegredenen zijn geweest van deze betrokkenen zijn geweest om te zwijgen. Want iedereen weet dat het OM het advies van het Hof altijd opvolgt en de Koning altijd tekent.”

Gratie wordt doorgaans verleend bij Koninklijk Besluit. Dit gebeurt altijd op aanraden van of de rechterlijke macht of het Openbaar Ministerie. Waarschijnlijk daarom denkt twee derde van de stemmers niet dat de Koning invloed heeft gehad op het nemen van dit besluit. Een stemmer: „De Koning heeft dit gewoon ondertekend. Dat is zijn werk, maar hij heeft hier verder niets mee te maken.”

De reden waarom de in België veroordeelde BN’er achter de tralies had moeten blijven, is volgens veruit de meeste respondenten dat de voormalige quizmaster nog niet voldoende is gestraft voor zijn misdaden. Twee derde denkt daarbij dat Masmeijer wellicht weer criminele activiteiten zou kunnen ontplooien. Een stemmer: „Of er gevaar is voor recidive moet bepaald worden door de reclassering, niet door de publieke opinie.”

Maar een kwart van de stemmer vindt het een goede zaak dat iemand met een gevangenisstraf om humanitaire redenen gratie moet kunnen krijgen. ,,Als er humanitaire redenen zijn om iemand naar huis te laten gaan, dan kan zo iemand ook thuiszitten met een enkelband.” Een andere reactie: „Criminelen doen anderen vreselijke dingen aan. En dan moeten wij met hun humanitaire gronden rekening houden?”