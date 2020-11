Uitslag stelling: ’Winkels kunnen veiliger’

De supermarkten waren in hun wiek geschoten. De ene helft van de respondenten vindt deze verontwaardiging terecht, de andere helft juist niet. ,,Het is gewoon een puinhoop in de supermarkten. Zo zijn er geen looproutes en je kunt er niet door omdat er vakken worden gevuld", bromt een criticaster. Iemand anders neemt het juist op voor de supers:,,De klanten moeten maar eens in de spiegel kijken, want velen zijn niet bereid een stapje opzij te doen en hebben een kort lontje. Supermarkten doen juist hun stinkende best. Chapeau voor het personeel.”

Een respondent ergert zich vooral aan de ouderen in de winkel: ,,Het jonge personeel heeft geen schijn van kans bij winkelende bejaarden, die de supermarkt zien als een uitje. Niet de supermarkten, maar de klanten moeten beter hun best doen.”

Veel deelnemers geven aan dat de supers het met name laten afweten bij het schoonmaken van de karretjes. ,,Raar dat daar geen protocol voor is. Iedereen rommelt maar wat aan bij de ingang, waardoor ook nog eens kluitjes mensen ontstaan bij de tafels met ontsmettingsmiddelen.”

Een meerderheid van de deelnemers vindt de supermarkt een plek waar je grote kans loopt om corona op te lopen. Een respondent meldt: ,,Als oudere leef ik in volstrekte isolatie, maar ik moet eruit om boodschappen te doen. Dus de winkel is de enige plek waar ik corona zou kunnen krijgen.” Een andere respondent: ,,Als je in een winkel niet langdurig met iemand gaat praten, dan loop je waarschijnlijk geen risico.”

De meeste respondenten vinden dat de winkels hun personeel goed beschermen tegen een eventuele besmetting. Een deelnemer ziet het echter vaak fout gaan. ,,Ze hebben wel hesjes aan met ’Houd 1,5 meter afstand’, maar gaan wel pal naast je staan vakkenvullen met een mondkapje onder hun kin.” Een ander merkt op: ,,Personeel zit bijna bij elkaar op schoot vakken te vullen, maar er is niemand die hen erop aanspreekt.”

Driekwart van de respondenten vindt dat grote winkelketens als Albert Heijn en Jumbo een voortrekkersrol moeten spelen in de coronaveiligheid. Nog eens driekwart van de stemmers vindt dat de grootwinkelbedrijven een mondkapje in de zaak moeten verplichten. Een deelnemer, stellig: ,,Gewoon iedereen die zonder mondkapje wil binnenkomen de toegang ontzeggen.” Ook op andere vlakken mag de handhaving wel strenger, zo vindt een respondent: ,,Er mag echt wel meer gecontroleerd worden op met z’n tweeën gaan winkelen en het reinigen van de handen bij de ingang.”

De helft van de respondenten voelt zich tijdens het winkelen niet veilig, maar de andere helft juist wel. Een krappe meerderheid zou niet willen dat het winkelen wordt beperkt, zoals in Frankrijk. De Fransen mogen namelijk alleen hun eerste levensbehoeften shoppen, afdelingen met non-food in de supermarkten zijn dicht. ,,Niet slim, want zo concentreert het winkelend publiek zich in een nog beperktere ruimte.” Toch waren de supermarkten bij de eerste coronagolf strenger in hun veiligheidsmaatregelen, denken de meesten.