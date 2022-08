Uitslag Stelling: ’Geen ruimte voor de wolf’

Het merendeel van de respondenten (87%) is van mening dat ons land te klein en te dichtbevolkt is voor de groeiende populatie wolven. „Deze roofdieren horen thuis in de wilde ongerepte natuur. In Nederland is de natuur eigenlijk één grote, kunstmatig aangelegde tuin en in een tuin horen geen wolven”, luidt een reactie.

Wolven gewoon ongestoord hun gang laten gaan is volgens velen dan ook geen optie. „De wolf heeft geen natuurlijke vijanden dus moet er beheerd worden”, aldus een deelnemer. „We hebben hier zo weinig natuur dat de mens zich er wel mee moet bemoeien”, vindt ook een ander. „De wolf past in ons kleine land niet tussen de huidige wildpopulatie want het dier brengt enorme schade en verstoring toe. Vee kan onvoldoende worden beschermd en alle dieren ophokken heeft absoluut niet de voorkeur. Hoeveel schapen en kalveren moeten er nog worden gedood voor dit wanbeleid stopt? Hou op met vergaderen en ga beheren!”

Voor argumenten van voorstanders van de wolf in ons land – zoals: Wij mensen pikken al zoveel natuur in, gun de dieren ook ruimte en mogelijkheden – is dan ook weinig begrip.

Bijna 80% vindt de wolf geen aanwinst voor het ecosysteem in Nederland. „Wolven pakken hier niet de dieren in het wild zoals dat eigenlijk hoort te gaan, maar dieren in gehouden status. Hierdoor ontstaat een oneerlijke strijd die een hoop leed met zich meebrengt”, zo brengt een respondent te berde.

„Het zijn roofdieren die in ons dichtbevolkte land steeds minder schuw zullen worden voor de mens”, voorziet een ander. „Het gevaar van ontmoeting en aanvallen ligt op de loer. Wolven pakken niet alleen de zwakste wilde dieren. Als ze in roedel jagen pakken ze ook grotere dieren. Ik denk dat wolven geen aanwinst zijn voor biodiversiteit in ons land maar juist een aanslag erop.”

Meer dan de helft van de stellingdeelnemers geeft aan zelf inmiddels ook bang te zijn om een wolf tegen het lijf te lopen. „Bij ons zitten ze nu ook al in het bos”, griezelt een van hen. „Ik ben tegenwoordig bang om er met m’n hondje te gaan wandelen.”

„Ik ben bang voor mijn pony’s”, schrijft een andere respondent. „Het zijn natuurdieren die in en uit de stal kunnen lopen. Ze hebben ruimte nodig en horen niet op stal. Zodra ik lees dat er een wolf gezien is in de buurt slaap ik niet meer. Ik ken veel boeren die ’s nachts amper slapen, van elk geluidje wakker worden. De natuurfreaks die voor het behoud van de wolven pleiten, hebben vaak zelf geen dieren en wonen in de stad. Wat er op het platteland gebeurt interesseert ze geen biet.”

Velen vinden zelfs dat er harder moet worden ingegrepen dan LTO nu voorstelt. 79% pleit voor afschaffing van de beschermde status van wolven zodat er weer op de dieren gejaagd mag worden. „Wolven in een apart aangewezen gebied zetten zoals nu geopperd wordt is belachelijk. Ze kennen geen grenzen en gaan waar ze willen gaan”, schrijft iemand. „Ik ben dierenliefhebber, maar zie maar één oplossing: afschieten”, stelt een ander. „Dit land is te klein voor dit soort experimenten.”