Premium Het beste van De Telegraaf

Het maakte Nederland niet veiliger Tien jaar Nationale Politie geen succes

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

Het was de grootste overheidsreorganisatie ooit: vijfentwintig regiokorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) gingen tien jaar geleden op in een nationaal korps. Vijfenzestigduizend politiemedewerkers kregen een plek in een hele nieuwe organisatie en waren daar lang niet altijd blij mee. Om het allemaal nog onoverzichtelijker te maken kwam er ook een nieuwe politiewet. Afgelopen maandag keek de politietop terug op tien jaar Nationale Politie en verscheen Blauwdruk. Het boek is een vuistdikke kroniek en beschrijft met name de bestuurlijke chaos in de eerste jaren toen de korpschef van destijds, hoofdcommissaris Gerard Bouman, en minister Ivo Opstelten elkaar soms briesend de tent uit vochten.