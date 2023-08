’Waarom werken als je toeslagen kunt krijgen?’

Bekijk ook: Kabinet wil 2 miljard euro steken in koopkracht lage en middeninkomens

Prima dat er wat gedaan wordt aan de armoedebestrijding in ons land, maar of verhoging van alle beschikbare toeslagen nu de goede weg is, daar heb ik mijn twijfels over. Ik denk dat we ons met z’n allen moeten gaan beseffen dat er een generatie begint te ontstaan, zo die er al niet is, die het absoluut niet meer nodig vindt om aan het werk te gaan.

Door alle toeslagen binnen te harken, ontstaat er immers voldoende inkomen om van te leven. En dan blijft er ook nog voldoende tijd over om via een andere, belastingvrije weg, inkomen te verkrijgen. We kunnen onze kop in het zand steken, maar ik merk in mijn omgeving al dat ik word uitgelachen, omdat ik nog om 7 uur met mijn trommeltje brood onder mijn arm, naar mijn werk toe ga.

Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn van de armoedebestrijding.

René van Valkengoed