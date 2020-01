’Nederland telt meer sektes’

Heel Nederland reageerde verbaasd toen bekend werd dat een vader zijn kinderen jarenlang in een Drentse boerderij voor de buitenwereld verborgen had gehouden en hen had mishandeld en seksueel misbruikt. En daarmee Ruinerwold voorgoed op de wereldkaart zette.

Het hele gebeuren krijgt een vervolg in de rechtszaal. Iedereen vroeg zich af hoe dit in Nederland kon plaats vinden! En is dit een unicum? Beslist niet. Nederland telt nog steeds vele sektes waar we totaal geen zicht op hebben wat daar binnen de muren plaats vindt. Seksuele en financiële uitbuiting zijn vaak de drijfveren van slimme oprichters, die mensen in hun zwakste momenten weten over te halen. Het vindt allemaal nog steeds plaats onder onze ogen. En we zien het niet. Of willen het misschien wel niet zien!

Jan Muijs, Tilburg