Brief 2 ’Bescherm elke hulpverlener’

De autoriteiten in Nederland goochelen met cijfers over het aantal coronabesmettingen. Deze geven geen accuraat beeld. We staan in Europa mijns inziens in ieder geval bij de top drie van van het aantal coronabesmettingen. Dit terwijl er een groot tekort is aan mondkapjes, testmateriaal, beschermende kleding. En nu lanceert het kabinet het idee van een corona-app op mobiele telefoons. Dat duurt veel te lang en is praktisch onuitvoerbaar. Zorg eerst maar eens voor beveiliging van iedereen in de verpleging!

Bert Osendarp, Irechek

