Het toneelstuk van de parlementaire enquête

Door Annemarie van Gaal Kopieer naar clipboard

Vorige week is het toneelstuk genaamd ’de parlementaire enquête over de Groningse gaswinning’ van start gegaan. Commissieleden gaan heel gewichtig iedereen die iets met de Groningse gaswinning te maken heeft gehad, vragen naar de bekende weg en ze krijgen de antwoorden die ze al honderd keer gelezen en gehoord hebben. Ze gaan werkbezoeken afleggen om in Groningen met eigen ogen de plaatsen te zien die ze al honderd keer in het nieuws hebben gezien. En in februari volgend jaar komen ze met een eindrapport waarvan we nu al kunnen weten wat erin zal staan.