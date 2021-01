’Huisartsen spil in ons zorgstelsel’

En hoe staat Nederland ervoor? De twee gezondheidssystemen vergelijkend, is er een opvallend verschil: de vrije toegankelijkheid van de Engelse eerste hulp. Patiënten bezoeken de A&E laagdrempelig zonder de huisarts/huisartsenpost te raadplegen en er wordt bij enig ongemak de ambulancedienst gebeld. Hierdoor raken de SEH’s overbelast en lopen ziekenhuizen over. In Nederland handelt de huisarts in zijn poortwachtersfunctie 95% van de klachten zelf af, is zonder lange wachttijden beschikbaar en is georganiseerd in een fijnmazig netwerk van centraal gelegen huisartsenposten waar patiënten vlot terecht kunnen. Gevolg is dat, ook in deze Covid-19-pandemie, slechts een fractie van de patiënten wordt doorverwezen. Mede doordat bij de zeer kwetsbaren de wenselijkheid van behandeling/ziekenhuisopname wordt besproken. Dit bleek in maart/april van cruciaal belang om de druk op de ziekenhuizen te dempen, en is in Engeland zeker geen usance.

Frank van Kemenade,

senior huisarts