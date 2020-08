Uitslag stelling: ’Gelijke verkeersregels in EU’

Zo weten ze bijvoorbeeld welke niet maximumsnelheden er gelden in het buitenland of kennen ze de betekenis van bepaalde borden en wegmarkeringen niet. Maar sommigen weten het wel en geeft al direct een verschil aan: ,,Voorbeeldje: blauwe streep in Nederland: parkeerschijf. In Italië: betaald parkeren.”

Het laconiek omspringen met de verkeersregels in het buitenland komt volgens de meeste respondenten door de open grenzen. Want andersom zijn volgens veruit de meesten buitenlanders ook niet op de hoogte van de verkeersregels in Nederland. ,,Met die open grenzen zou het eigenlijk een eis moeten zijn om de verkeersregels gelijk te trekken”, zo meent een deelnemer. Iemand anders denkt ook dat uniforme regels en borden zouden kunnen leiden tot minder ongelukken. ,,En het wordt makkelijker buitenlandse overtreders op te sporen en te beboeten.”

Bijna driekwart van de respondenten blijkt die verkeersregels bij uitstek iets te vinden dat binnen de EU geregeld kan worden. Velen steken hun mening over de EU daarbij niet onder stoelen of banken. ,,Zou mooi zijn, gelijke verkeerregels. En dan meteen ook maar de pensioenleeftijd gelijktrekken”, zo meent iemand. Een andere deelnemer is weliswaar voorstander van gelijke regels, maar ’om dat te regelen moeten er in Brussel natuurlijk een stel duurbetaalde ambtenaren bij komen’.

Een meerderheid acht een Europees stelsel van verkeersregels haalbaar. Een enkeling vindt dat Nederland eerst zelf eenduidige regels moet maken. ,,Wij hebben al zoveel verschillen met vijf verschillende maximumsnelheden en verschillende regels op rotondes. Regel dat eerst eens goed en ga dan Europees kijken.”

Een andere respondent ziet wel wat beren op de weg: ,,Elk land heeft zijn eigen infrastructuur en verkeersregels die hierop van toepassing zijn. En dan moeten ook de controlesystemen en de rechtspraak op elkaar worden afgestemd. Wel heel jammer, want dat zou de verkeersveiligheid behoorlijk ten goede komen.” Iemand anders die weinig fiducie heeft in EU-verkeersregels: ,,Ze kunnen het in de EU al niet eens worden over één soort stopcontact, laat staan over zo'n complex van regels.”

Mocht het tot een uniform systeem komen, dan hoeven er volgens de meesten niet veel Nederlandse regels te veranderen. Een aantal deelnemers vindt dat er dan misschien ook een uniforme rijstijl moet komen. ,,En dan lijkt de Duitse variant het meest veilig.” Een andere deelnemer oppert: ,,Het zou ook een goed idee zijn om de rijexamen-eisen gelijk te trekken. En dat daarbij geldt: de strengste regels invoeren.”

Volgens de ANWB rijden veel automobilisten naar het buitenland zonder zich op de hoogte te stellen van de verkeersregels ter plekke. Bijna alle stemmers vinden dat echt nodig. En driekwart van de respondenten doet dat dan ook. Want: ,,Hoe moeilijk kan het zijn? Even de site van de ANWB raadplegen en je weet het. Maar veel ’Hollanders’ denken altijd de wijsheid in pacht te hebben.”