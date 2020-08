Eén wielrenner kwam ons achterop en riep: ’wat mooi, plezier ermee!’ Stopte een stuk verder: ’ik wil hem nog een keer zien’. Ik zei: ’de derde keer mag u trakteren’. Wij stopten bij een ijswagen en hij kwam eraan. ’Ik betaal’, zei hij. Ik vergat gelijk de vervelende wielrenners.

C.J. Dobbelstein

