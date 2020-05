Brief 3: ’Eenmansfracties zijn zakkenvullers’

Eindelijk, Denk staat in brand nu de voormalige partijmakkers Kuzu, Azarkan en Öztürk het met elkaar aan de stok kregen. Dit kan bijna niet anders, want het enige wat ze met elkaar gemeen hebben is een grote bek, hun eigen achtergrond en onkunde.

Voor onze rechtstaat hebben ze nog nooit iets betekend. Dit houdt wel in dat er nu weer één of twee zakkenvullers worden toegevoegd aan het koor van eenmansfracties die al in de Tweede Kamer zitten te niksen.

Het wachten is nu tot het muntje is gevallen en een quotum wordt ingevoerd, alhoewel ik betwijfel of men daar akkoord mee gaat omdat het hen allemaal kan overkomen.

Rob van de Broek, Amstelveen

