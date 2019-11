Ho ho, dat gaat zomaar niet! Op PvdA-congressen had een suppoost er begin deze eeuw nog zijn handen vol aan: het op afstand houden van ’gewone’ PvdA-leden bij een ruimte waar partijbobo’s zich even konden terugtrekken. Naast de deur was een kaartje opgehangen: VIP-ruimte. Het briefje gaf precies aan waarom er een kloof was gaan gapen tussen de kiezers en de regenteske mentaliteit van het landsbestuur onder PvdA-leiding.